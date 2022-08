WWE | Preoccupazione per NXT UK | i wrestler temono la cancellazione e nessuno smentisce

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 18 agosto 2022) Prima del Covid la WWE aveva in mente un vasto progetto di sviluppo globale che prevedeva l’apertura di vari Performance Center in tutto il mondo, concentrati soprattutto nelle aree dove c’era un mercato più interessante per il wrestling o dove la tradizione era più forte. Si era partiti con il brand NXT UK e l’apertura in pompa magna di un Performance Center britannico e sembrava che il passo successivo dovesse essere il Giappone. Qualcosa però è andato storto. La WWE ha dismesso le operazioni nel paese del Sol Levante e sembra avere intenzioni non troppo buone anche nel Regno Unito. Una “invasion” britannica negli ultimi episodi Da qualche settimana, infatti, si susseguono le voci su una possibile dismissione del brand NXT UK. Da poco è stato lanciato il nuovo torneo per il titolo di campione di NXT UK ma quello che sta accadendo è che le star del brand europeo della WWE ...