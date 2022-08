West Ham United vs Viborg FF – pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 18 agosto 2022) Il West Ham United inizia il suo tentativo di guadagnarsi la seconda stagione consecutiva nelle fasi principali del calcio europeo con l’andata dei playoff di Europa Conference League contro il Viborg FF. Mentre gli Hammers giocano il loro primo appuntamento continentale della stagione, il Viborg ha già superato due turni in questa competizione. Il calcio di inizio di West Ham United vs Viborg FF è previsto giovedi 18 agosto alle 20:45 Anteprima della partita West Ham United vs Viborg FF: a che punto sono le due squadre West Ham United Quando il West Ham ha perso contro il Brighton & Hove Albion nell’ultima giornata della Premier League 2021-22, David ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 agosto 2022) IlHaminizia il suo tentativo di guadagnarsi la seconda stagione consecutiva nelle fasi principali del calcio europeo con l’andata dei playoff di Europa Conference League contro ilFF. Mentre gli Hammers giocano il loro primo appuntamento continentale della stagione, ilha già superato due turni in questa competizione. Il calcio di inizio diHamvsFF è previsto giovedi 18 agosto alle 20:45 Anteprima della partitaHamvsFF: a che punto sono le due squadreHamQuando ilHam ha perso contro il Brighton & Hove Albion nell’ultima giornata della Premier League 2021-22, David ...

