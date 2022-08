(Di giovedì 18 agosto 2022) La campagna elettorale sta cominciando. Alla scelta dei candidati si è accompagnata la pubblicazione deidei partiti e delle coalizioni. Non tutti hanno messo nero su bianco, forse perché presi dalla scelta dei candidati. Alcuni, però, sono stati generosi: ad esempio, il centro destra ha presentato un programma elettorale comune di 15 punti e la Lega un programma di governo di ben 174 pagine a stampa fitta che espande ed approfondisce quello della coalizione. Anche il centrosinistra ha annunciato che presenterà, oltre a quello del Partito democratico (Pd) – messo sul sito del Partito la notte tra il 16 e il 17 agosto – un programma per Sinistra Italiana (SI), uno per + Europa, ed uno per Impegno Civico ed ha precisato che potranno differire in misura sostanziale. Abbiamo deciso di soffermarci su uno solo dei temi della campagna elettorale: quello della ...

formichenews : Viaggio (sconfortante) nella sezione Salute dei programmi elettorali. L'articolo di @GiuseppePennis4 ?? ??… -

Moto.it

...di Fulvio Risuleo "Per il cortocircuito di musica e animazione che accompagna unnella ... Negar Naghavi mostra un universo, esplora l'infanzia violata e la perdita dei diritti dei ......di Fulvio Risuleo "Per il cortocircuito di musica e animazione che accompagna unnella ... Negar Naghavi mostra un universo, esplora l'infanzia violata e la perdita dei diritti dei ... Caro carburanti Almeno Eni ci regala un sorriso: "Va fasce benzin a pomp 3" I self di Eni da quasi un mese parlano i diversi dialetti italiani. Un marketing virale davvero azzeccato e soprattutto simpatico in un contesto piuttosto sconfortante ...MOGLIANO VENETO - «Nessuna fuga, il mio assistito non è scappato: non c'è nessuna pena da eseguire e non gli è stato notificato alcun provvedimento al momento ...