Ultime Notizie Roma del 18-08-2022 ore 08:10 (Di giovedì 18 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nella notte migliorata la situazione a Pantelleria dove nel tardo pomeriggio di ieri un rombo ha devastato molti ettari di macchia mediterranea e si è speso in una zona collinare appena alle spalle di Cala cinque denti le fiamme Fortunatamente non hanno coinvolto anche se sono arrivata a minacciare le due i focolai che di fatto hanno quasi tagliato e due l’isola diffondendosi con rapidità anche per il forte sciroppo che sta soffiando Pantelleria il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio guterres incontrerò oggi il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj quello turco Riser Tiger Anna Leopoli nel incidentale per discutere della situazione del paese quasi sei mesi dopo l’invasione giuste i tre discuteranno al recente accordo sulle esportazioni di cereali ucraini ma ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nella notte migliorata la situazione a Pantelleria dove nel tardo pomeriggio di ieri un rombo ha devastato molti ettari di macchia mediterranea e si è speso in una zona collinare appena alle spalle di Cala cinque denti le fiamme Fortunatamente non hanno coinvolto anche se sono arrivata a minacciare le due i focolai che di fatto hanno quasi tagliato e due l’isola diffondendosi con rapidità anche per il forte sciroppo che sta soffiando Pantelleria il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio guterres incontrerò oggi il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj quello turco Riser Tiger Anna Leopoli nel incidentale per discutere della situazione del paese quasi sei mesi dopo l’invasione giuste i tre discuteranno al recente accordo sulle esportazioni di cereali ucraini ma ...

