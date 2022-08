"Tre ore di sofferenza". Negli Usa l'esecuzione più lunga di sempre (Di giovedì 18 agosto 2022) Joe Nathan James Jr, condannato alla pena di morte, è morto il 28 luglio in Alabama. Secondo l'ong Reprieve, gli "incaricati dell'iniezione non erano qualificati" e hanno agito con "grossolana incompetenza" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 agosto 2022) Joe Nathan James Jr, condannato alla pena di morte, è morto il 28 luglio in Alabama. Secondo l'ong Reprieve, gli "incaricati dell'iniezione non erano qualificati" e hanno agito con "grossolana incompetenza"

enpaonlus : La Valletta: i tre asinelli Leandra, Goffredo e Bryn in poche ore hanno trovato una casa - MerateOnline - Una buona… - sole24ore : Elezioni, ecco il video di Enrico Letta in tre lingue per parlare d'Europa - Il Sole 24 ORE - MarcoBovicelli : Poche parole, tanti sorrisi al termine della cena tra #Inter e #Sassuolo per #Pinamonti: quasi tre ore di incontro… - piermasca : @2centesimi E tre ore prima di fare il bagno dopo aver mangiato? - AngiolinaRuta : RT @Tg3web: Polemiche negli Stati Uniti per l'esecuzione capitale in Alabama di un condannato, la più lunga di sempre. Una ong denuncia: 'T… -