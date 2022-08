Tamberi oro nel salto in alto agli Europei di atletica (Di giovedì 18 agosto 2022) L’azzurro conquista il tetto d’Europa dopo l’oro olimpico, il bronzo mondiale indoor e il quarto posto ai Mondiali di Eugene Leggi su corriere (Di giovedì 18 agosto 2022) L’azzurro conquista il tetto d’Europa dopo l’oro olimpico, il bronzo mondiale indoor e il quarto posto ai Mondiali di Eugene

Eurosport_IT : BELLO E IMPOSSIBILE GIMBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Gianmarco Tamberi conquista la medaglia d'oro nel salto in… - sportface2016 : +++GIANMARCO #TAMBERI SUL TETTO D'EUROPA: MEDAGLIA D'ORO AGLI EUROPEI DI #MONACO. ANCORA TRIPUDIO AZZURRO+++ #Atletica - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA Europei di Monaco, salto in alto: oro per #Tamberi L'azzurro salta 2.30 metri al secondo tentativo #SkySport #Atletica - Paolo18030138 : RT @Eurosport_IT: BELLO E IMPOSSIBILE GIMBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Gianmarco Tamberi conquista la medaglia d'oro nel salto in alto e… - silvia7412 : RT @Eurosport_IT: BELLO E IMPOSSIBILE GIMBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Gianmarco Tamberi conquista la medaglia d'oro nel salto in alto e… -