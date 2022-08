RAI: “La rivoluzione fa sognare. Arriva il giocatore più pagato della storia del Tottenham” (Di giovedì 18 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. NDOMBELE-NAPOLI. Ed all’improvviso si parlò solo di Napoli. “La rivoluzione azzurra fa sognare”: così titola il servizio del notiziario sportivo del TGR della Rai, edizione Campania, per descrivere il vero e proprio ciclone scatenato dal Napoli. Nel servizio, poi, vengono messi in evidenza gli ultimi colpi del club di Aurelio De Laurentiis: “Simeone firma e primo allenamento con Spalletti. Visite mediche per Raspadori e Ndombele: rinforzi di qualità per rinnovate ambizioni. Il tweet di De Laurentiis dà il benvenuto al “Cholito”. Simeone è ufficialmente del Napoli. Per completare l’attacco Arriva anche Raspadori, è già tutto definito”. Guido Pocobelli Ragosta, nel servizio, sottolinea la bontà del calciomercato adattato dal Napoli che, dopo un’iniziale stand-by, sta mettendo sotto contratto ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 18 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. NDOMBELE-NAPOLI. Ed all’improvviso si parlò solo di Napoli. “Laazzurra fa”: così titola il servizio del notiziario sportivo del TGRRai, edizione Campania, per descrivere il vero e proprio ciclone scatenato dal Napoli. Nel servizio, poi, vengono messi in evidenza gli ultimi colpi del club di Aurelio De Laurentiis: “Simeone firma e primo allenamento con Spalletti. Visite mediche per Raspadori e Ndombele: rinforzi di qualità per rinnovate ambizioni. Il tweet di De Laurentiis dà il benvenuto al “Cholito”. Simeone è ufficialmente del Napoli. Per completare l’attaccoanche Raspadori, è già tutto definito”. Guido Pocobelli Ragosta, nel servizio, sottolinea la bontà del calciomercato adattato dal Napoli che, dopo un’iniziale stand-by, sta mettendo sotto contratto ...

