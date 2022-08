Miretti Juventus, il centrocampista conquista Max Allegri (Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo aver disputato tutto il ritiro con la squadra, Max Allegri ha deciso di trattenere Miretti alla Juventus. Per lui una grande opportunità Miretti non andrà in prestito questa stagione, rimanendo alla corte di Juventus su richiesta di Max Allegri. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Miretti stesso ha dimostrato un talento che potrebbe risultare utile alla causa juventina, conquistando la fiducia di Max Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo aver disputato tutto il ritiro con la squadra, Maxha deciso di trattenerealla. Per lui una grande opportunitànon andrà in prestito questa stagione, rimanendo alla corte disu richiesta di Max. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it,stesso ha dimostrato un talento che potrebbe risultare utile alla causa juventina,ndo la fiducia di Max. L'articolo proviene da Calcio News 24.

