Manchester United, Morgan: “La squadra attuale è peggiore di quella che retrocesse nel 1974” (Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo un inizio di campionato da incubo, con due sconfitte nelle prime due giornate, il Manchester United è chiamato ad invertire la rotta. Un compito non facile, specialmente per l’atmosfera che si respira. In un’intervista al Sun Sport, ha fatto il punto della situazione Willie Morgan, protagonista di un momento buio della storia del club. Lo scozzese era infatti il capitano della squadra nella stagione 1973/1974 quando lo United retrocesse ed ha paragonato le due squadre: “Noi ci ripetevamo di essere troppo forti per retrocedere. Una squadra come il Manchester United non poteva lottare per la salvezza, ma quando ci trovammo in difficoltà non riuscimmo a tirarci fuori dai guai. E questa squadra è ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo un inizio di campionato da incubo, con due sconfitte nelle prime due giornate, ilè chiamato ad invertire la rotta. Un compito non facile, specialmente per l’atmosfera che si respira. In un’intervista al Sun Sport, ha fatto il punto della situazione Willie, protagonista di un momento buio della storia del club. Lo scozzese era infatti il capitano dellanella stagione 1973/quando loed ha paragonato le due squadre: “Noi ci ripetevamo di essere troppo forti per retrocedere. Unacome ilnon poteva lottare per la salvezza, ma quando ci trovammo in difficoltà non riuscimmo a tirarci fuori dai guai. E questaè ...

