Inter, dirigenti preparano il terreno per il rinnovo di De Vrij (Di giovedì 18 agosto 2022) L’Inter si prepara per il rinnovo di contratto a Stefan De Vrij Al termine della passata stagione era il principale indiziato a lasciare l’Inter anche in virtù di un contratto in scadenza nel 2023. Ora, però, dopo le offerte non ricevute per Stefan De Vrij si parla di rinnovo di contratto con i dirigenti nerazzurri che hanno iniziato a sondare il terreno con l’entourage del giocatore, come sottolineato dal Corriere dello Sport in edicola oggi. “Se, come sembra, per questa sessione di mercato, Skriniar dovesse rimanere, potrebbe comunque essere ceduto entro il 30 giugno 2023, in modo da raggiungere il famoso attivo di almeno 60 milioni. Senza dimenticare che ci sarebbe anche il contratto in scadenza di De Vrij. Con cui, per la ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 18 agosto 2022) L’si prepara per ildi contratto a Stefan DeAl termine della passata stagione era il principale indiziato a lasciare l’anche in virtù di un contratto in scadenza nel 2023. Ora, però, dopo le offerte non ricevute per Stefan Desi parla didi contratto con inerazzurri che hanno iniziato a sondare ilcon l’entourage del giocatore, come sottolineato dal Corriere dello Sport in edicola oggi. “Se, come sembra, per questa sessione di mercato, Skriniar dovesse rimanere, potrebbe comunque essere ceduto entro il 30 giugno 2023, in modo da raggiungere il famoso attivo di almeno 60 milioni. Senza dimenticare che ci sarebbe anche il contratto in scadenza di De. Con cui, per la ...

