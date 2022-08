Il problema non è il taglio dei parlamentari, ma la loro qualità (Di giovedì 18 agosto 2022) Al direttore - Si intitola “Hostaria!” il settimo dei quattordici episodi del film “I nuovi mostri” (1977). Diretto da Ettore Scola, il cortometraggio è ambientato in un’umile e rustica bettola romana, dove il cameriere e il cuoco, proprietari del locale (due grandissimi Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman), litigano furiosamente in cucina per questioni di gelosia, fino a insudiciare il minestrone in cottura tra sberle, sputi, lancio di cibo di ogni specie. La zuppa-guazzabuglio risulterà comunque gradita a un gruppo di commensali d’alto rango capitolini. Ecco, trovo qualche somiglianza tra le risse che hanno preceduto e seguito la formazione delle liste del Pd e quella che resta una delle gag più esilaranti del cinema italiano. Del resto, parliamo di un partito che ha votato la riduzione dei parlamentari al buio, cioè senza ragionevoli garanzie sulla contestuale riforma ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 18 agosto 2022) Al direttore - Si intitola “Hostaria!” il settimo dei quattordici episodi del film “I nuovi mostri” (1977). Diretto da Ettore Scola, il cortometraggio è ambientato in un’umile e rustica bettola romana, dove il cameriere e il cuoco, proprietari del locale (due grandissimi Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman), litigano furiosamente in cucina per questioni di gelosia, fino a insudiciare il minestrone in cottura tra sberle, sputi, lancio di cibo di ogni specie. La zuppa-guazzabuglio risulterà comunque gradita a un gruppo di commensali d’alto rango capitolini. Ecco, trovo qualche somiglianza tra le risse che hanno preceduto e seguito la formazione delle liste del Pd e quella che resta una delle gag più esilaranti del cinema italiano. Del resto, parliamo di un partito che ha votato la riduzione deial buio, cioè senza ragionevoli garanzie sulla contestuale riforma ...

