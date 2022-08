“Hanno deciso così”. Sorpresa Francesco Totti e Noemi Bocchi, si è scoperto tutto (Di giovedì 18 agosto 2022) Ancora in corso negoziazione tra Ilary Blasi, Francesco Totti ed i loro avvocati divorzisti, il milanese Alessandro Simeone, specializzato nel diritto delle relazioni familiari, della successione, della contrattualistica per il mondo dello spettacolo, e lo storico legale dell’As Roma Antonio Conte. Questo fu presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma. Nel frattempo il Pupone e Noemi Bocchi che intenzioni Hanno, usciranno allo scoperto? Per il momento, stando a quanto è stato riportato nelle ultime ore dal settimanale Nuovo, Francesco Totti si sta incontrando con la sua nuova, ancora non ufficiale, compagna Noemi Bocchi al mare. A largo, lontano da occhi indiscreti ed affamati come quelli della ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 18 agosto 2022) Ancora in corso negoziazione tra Ilary Blasi,ed i loro avvocati divorzisti, il milanese Alessandro Simeone, specializzato nel diritto delle relazioni familiari, della successione, della contrattualistica per il mondo dello spettacolo, e lo storico legale dell’As Roma Antonio Conte. Questo fu presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma. Nel frattempo il Pupone eche intenzioni, usciranno allo? Per il momento, stando a quanto è stato riportato nelle ultime ore dal settimanale Nuovo,si sta incontrando con la sua nuova, ancora non ufficiale, compagnaal mare. A largo, lontano da occhi indiscreti ed affamati come quelli della ...

