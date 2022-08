Attentato alla Regina Elisabetta: “Sono qui per ucciderla” | È stato arrestato (Di giovedì 18 agosto 2022) La Regina Elisabetta ha rischiato la sua vita: Attentato bloccato in Inghilterra è successo l’inverosimile, enorme spavento a Palazzo Regina-Elisabetta (Ansafoto)Si tratta di un evento accaduto tempo fa. Era il giorno di Natale dell’anno scorso e la Regina Elisabetta passò uno dei giorni più brutti della sua vita. Un malintenzionato si presentò nel castello di Windsor, residenza ormai fissa della Regina, con l’intento di ucciderla. Un episodio da brividi che sta uscendo fuori adesso per via delle tempistiche del processo rimasto riservato durante le indagini preliminari. “Sono qui per uccidere la Regina” aveva asserito con una calma spettrale cercando di infiltrarsi al castello armato di balestra ... Leggi su direttanews (Di giovedì 18 agosto 2022) Laha rischiato la sua vita:bloccato in Inghilterra è successo l’inverosimile, enorme spavento a Palazzo(Ansafoto)Si tratta di un evento accaduto tempo fa. Era il giorno di Natale dell’anno scorso e lapassò uno dei giorni più brutti della sua vita. Un malintenzionato si presentò nel castello di Windsor, residenza ormai fissa della, con l’intento di. Un episodio da brividi che sta uscendo fuori adesso per via delle tempistiche del processo rimasto riservato durante le indagini preliminari. “qui per uccidere la” aveva asserito con una calma spettrale cercando di infiltrarsi al castello armato di balestra ...

