Addio a Emanuele Giacoia | mitico cronista sportivo Rai dalla Calabria

(Di giovedì 18 agosto 2022)al giornalistaRaiÈ morto nella notte in, nella sua casa di via Panebianco a Cosenza, dopo lunghi mesi di malattia, il giornalista. Aveva 93 anni. Era una icona soprattutto indove è statoe direttore del Tg regionale. E’ estato anche a capo del Quotidiano della. “La sua scomparsa mi addolora moltissimo”, commenta Roberto Occhiuto, presidente della Regione. “Un signore del giornalismo italiano, indimenticabile voce Rai del calcio in ‘Novantesimo minuto’ e ‘Tutto il calcio minuto per ...

In carrieraGiacoia ha fatto di tutto: l'annunciatore, il ragazzo di bottega, il corrispondente, il redattore ordinario, il grande inviato alle Olimpiadi, il radiocronista di Novantesimo ...Poi c'èGiulliani, di 43 anni e residente a Roma, Mario Danese, 58 anni, di Firenze. Oltre ... da Serracchiani a Pizzimenti chi sono i candidati del Fvg per il Parlarmentoa Rolando ...CAPUA – E’ morto Emanuele Giacoia, giornalista calabrese. Aveva 93 anni. Il suo nome è legato al carnevale di Capua. Giacoia infatti ha vissuto proprio nella città di Fieramosca in età giovanile poi i ...Un'altra storica voce di 90° minuto si è spenta. Emanuele Giacoia è morto all'età di 93 anni, dopo aver combattuto, a lungo, con una malattia. Classe 1929, è stato in RAI per tanti anni, prima di esse ...