Rinaldi_euro : Il più grande successo dell’euro!!!Grecia: 1/4 di Pil perso e debito al 200%, l'Ue festeggia un disastro chiamato '… - matteograndi : @giovannidicaro @mara_carfagna @GiuseppeConteIT Il PNRR C’è perché lo ha deciso l’Europa. L’Italia ha avuto di più… - iconanews : Ue-19: +0,6% Pil, Italia cresce sopra la media - AngiolinaRuta : RT @valy_s: PIL:-1,4% Debito pub:da 119 a 150,8%/PIL Salari: -2,9% Occupazione:crescita del PRECARIATO Natalità:da 1,44 a 1,25 PIL pro cap… - CamunoNet : Ue-19: +0,6% Pil, Italia cresce sopra la media -

Agenzia ANSA

Sopra la media ildell', salito dell'1% rispetto allo 0,1% del trimestre precedente. Invariato iltedesco. Fa +0,5% quello della Francia e +1,1% quello della Spagna. .Sopra la media ildell', salito dell'1% rispetto allo 0,1% del trimestre precedente. Invariato iltedesco. Fa +0,5% quello della Francia e +1,1% quello della Spagna. Ue-19: +0,6% Pil, Italia cresce sopra la media - Ultima Ora (ANSA) - BRUXELLES, 17 AGO - Nel secondo trimestre del 2021 sia il Prodotto interno lordo che l'occupazione sono cresciuti, aumentando nella ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...