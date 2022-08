Studiare la vita di Xi Jinping per capire il futuro della Cina (Di mercoledì 17 agosto 2022) Xi Jinping il conservatore, il nuovo Mao, il comunista, il guerrafondaio. Questi sono gli appellativi che caratterizzano, in maniera più o meno esplicita, l’immagine all’estero del presidente cinese, che al prossimo Congresso del Partito in autunno vorrebbe vedere esteso il proprio mandato per i prossimi cinque anni, se non a vita. Non vi è nulla di certo, ma i fatti e gli aneddoti che ho raccolto seguendo la sua vita personale potrebbero raccontare una storia diversa, una storia complessa, difficile da inquadrare. Alcuni racconti sono impossibili da verificare e potrebbero rivelarsi parzialmente falsi; io credo siano autentici, nonostante possa cambiare opinione se ricevessi informazioni differenti. Vite di Xi Nato il 15 giugno 1953, quando suo padre, Xi Zhongxun, era il responsabile del dipartimento della propaganda ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 agosto 2022) Xiil conservatore, il nuovo Mao, il comunista, il guerrafondaio. Questi sono gli appellativi che caratterizzano, in maniera più o meno esplicita, l’immagine all’estero del presidente cinese, che al prossimo Congresso del Partito in autunno vorrebbe vedere esteso il proprio mandato per i prossimi cinque anni, se non a. Non vi è nulla di certo, ma i fatti e gli aneddoti che ho raccolto seguendo la suapersonale potrebbero raccontare una storia diversa, una storia complessa, difficile da inquadrare. Alcuni racconti sono impossibili da verificare e potrebbero rivelarsi parzialmente falsi; io credo siano autentici, nonostante possa cambiare opinione se ricevessi informazioni differenti. Vite di Xi Nato il 15 giugno 1953, quando suo padre, Xi Zhongxun, era il responsabile del dipartimentopropaganda ...

