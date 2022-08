Sinner-Kecmanovic oggi | ATP Cincinnati 2022 | orario | programma | tv | streaming

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Janniksi è qualificato per il secondo turno del Masters 1000 died ora affronterà il serbo Miomir. L’altoatesino è reduce da una clamorosa battaglia all’esordio contro l’australiano Thanas Kokkinakis, battuto in rimonta con il punteggio di 6-7 6-4 7-6 dopo oltre tre ore e un quarto di gioco. Un successo comunque importante per il nativo di San Candido, che aveva bisogno di cancellare il ko contro Carreno Busta a Montreal. Lo spagnolo poteva essere nuovamente avversario di, ma, come detto, il prossimo avversario dell’altoatesino sarà, che ha evitato un nuovo scontro tra l’italiano e lo spagnolo. Il serbo si è imposto in rimonta in tre set per 1-6 7-5 7-6 quasi allo scoccare delle tre ore. Di seguito la data, il calendario completo, il ...

zanghif03 : Deve ancora essere completato il 2° turno, ma a #Cincinnati si sta assistendo al miglior torneo #ATP del 2022 Cili… - Ilsuperbo89 : Kecmanovic senza cappello è tutto un altro giocatore.Non riesco ad abituarmici?? Batte Carreno stasera senza strafar… - solounastella : RT @giallusport: Sarà dunque Miomir #Kecmanovic l'avversario di Jannik #Sinner al 2° turno di Cincinnati. Il serbo elimina Carreno Busta in… - solounastella : RT @lorenzofares: Al 2T del #CincyTennis Jannik #Sinner ???? se la vedrà con Miomir Kecmanovic ????, che ha rimontato clamorosamente il fresco… - FlavioBertolin8 : @politicalalemal @isa_0600 Effettivamente per Sinner penso che sia più pericoloso Carreño che Kecmanovic. -

Vince anche, al debutto contro l'australiano Thanasi Kokkinakis, n.75 ATP, proveniente dalle ... Il 20enne di Sesto Pusteria affronterà ora uno tra il serbo Miomire lo spagnolo Pablo ...McDonald 6 - 3, 6 - 2 Karatsev vs Schwartzman Cilic vs Ruusuvuori Tiafoe vs Korda Fognini vs Rublev Auger - Aliassime vs De Minaur Fritz vs Kyrgios Paul vs ShapovalovvsIsner vs ...Tennis: le informazioni su dove seguire, in diretta tv e streaming, Fognini-Rublev. Il match vale per il primo turno del 1000 statunitense ...Nessun problema per i due australiani, men che meno per gli americani, in un martedì senza scossoni a Cincinnati ...