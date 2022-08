Olaf Scholz in conferenza stampa con Abu Mazen | «Non condivido la parola ‘apartheid’ per descrivere» il conflitto in Medio Oriente – Il video

(Di mercoledì 17 agosto 2022) «Voglio dire chiaramente che nonl’uso dellaapartheid, e non credo che descriva correttamente la situazione» in Israele. Sono parole del cancelliere tedescoina Berlino, dopo un incontro con Abu, presidente dell’Anp, in visita nella Capitale tedesca., secondo quanto riportato da Reuters, ha affermato di avere «una valutazione diversa rispetto alla politica israeliana». Nel corso dellaAbuha dichiarato che «dal ’47 a oggi Israele ha commesso 50 massacri in 50 località palestinesi», parlando di «50 Olocausti». Parole alle quali il cancelliere tedesco non ha replicato, ma che lo hanno visibilmente irritato, tant’è che ...

Nel corso di una conferenza stampa con il cancelliere tedesco il presidente palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen) non ha espresso alcun rammarico per l'attacco mortale dei militanti palestinesi contro gli atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco ...