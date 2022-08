Musk su Twitter | ' Compro lo United' Ma è uno scherzo | ' Tifo per i Red Devils | ma'

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Dal ritiro dell'offerta per l'acquisto diall'annuncio dei piani sul Manchester. Elon, ad di Tesla e SpaceX, ha scritto sui social (proprio su) di voler comprare lo...

Agenzia_Ansa : Musk ha annunciato su Twitter che comprerà il Manchester United, dopo una serie di tweet nei quali il patron di Tes… - sole24ore : ?? #ElonMusk annuncia: «Compro il #ManchesterUnited». Ma forse è una burla - infoiteconomia : Musk su Twitter annuncia: 'Compro il Manchester United' - infoiteconomia : Musk su Twitter annuncia: 'Compro il Manchester United' - infoiteconomia : Burla o verità? Musk annuncia su Twitter: «Compro il Manchester United» -

Dal ritiro dell'offerta per l'acquisto diall'annuncio dei piani sul Manchester United. Elon, ad di Tesla e SpaceX, ha scritto sui social (proprio su) di voler comprare lo United per poi precisare qualche ora dopo: "È uno ...Elonmollaper un'improvvisa voglia di calcio Nuovo annuncio destinato ad agitare i mercati . Elonha deciso di puntare sul calcio , l'ad di Tesla vuole diventare il nuovo proprietario di ...Elon Musk ha annunciato su Twitter che comprerà il Manchester United, la squadra della città britannica attualmente di proprietà della famiglia di imprenditori americani Glazer. L'annuncio è arrivato ...Il miliardario con un tweet annuncia le sue intenzioni. La squadra inglese è all'ultimo posto nel campionato. Il club è quotato da dieci anni alla Borsa di New York ...