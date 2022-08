Juve - Depay, c'è l'intesa. Nodo Rabiot per Paredes (Di mercoledì 17 agosto 2022) TORINO - La Juve dovrebbe accelerare sul mercato. Però ci sono degli ostacoli, grossi, che rallentano la corsa del club bianconero verso i propri obiettivi. Gli ostacoli rispondono al nome dei ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 agosto 2022) TORINO - Ladovrebbe accelerare sul mercato. Però ci sono degli ostacoli, grossi, che rallentano la corsa del club bianconero verso i propri obiettivi. Gli ostacoli rispondono al nome dei ...

GiovaAlbanese : #Depay e #Paredes più vicini alla #Juventus senza alzare i costi ?? - AlfredoPedulla : Agenda post-Ferragosto: #Fabian-#PSG, #Paredes-#Juve, #Rabiot-#United (il triangolo sì), #Depay-#Juve, Raspadori-… - romeoagresti : Oggi è previsto un nuovo contatto tra la #Juve e l’entourage di #Depay per andare avanti sugli ultimi aspetti contr… - Chivas01233895 : @AleTanzini Ma la domanda è un'altra: Depay verrà alla Juve? Sono molto pessimista. - fabiodimaur : @lucamassetti Ciao Luca, purtroppo ora non dipende dalla Juve. la Juventus ha fatto tutto il Possibile per prendere… -