Il finale della serie Better Call Saul è la cosa più vicino a un lieto fine dell'universo di Breaking Bad (Di mercoledì 17 agosto 2022) Occhio, seguono SPOILER a bizzeffe sul finale di Better Call Saul Nell'episodio Second Opinion della terza stagione de I Soprano, Carmela (Edie Falco) accetta con riluttanza di vedere un terapeuta che le dice che deve lasciare il marito gangster, e suggerisce che Tony Soprano potrebbe ritrovare la strada verso l'umanità se leggesse Delitto e castigo e si sedesse nella sua "cella e meditasse sui suoi crimini ogni giorno per sette anni, in modo da potersi redimere". È una linea d'azione che si potrebbe applicare a molti protagonisti televisivi del XXI secolo, ma nel finale di serie di Better Call Saul della AMC , intitolato Saul Gone, Jimmy McGill (Bob ...

