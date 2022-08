Fabian Ruiz in discoteca, Napoli disturbato: ora è separato in casa (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il Napoli sta per dire addio a Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, con il contratto in scadenza nel 2023 e senza accordo per il prolungamento in magli azzurra, sta vivendo giorni molto movimentati in vista del suo futuro. Il PSG ha accelerato per prenderlo subito, anticipando la concorrenza di tutte le altre big che avrebbero voluto prenderlo a parametro zero al termine della stagione. L’accordo totale tra calciatore e club francese già c’è, con un contratto da 6 milioni a stagione: mancano da definire i dettagli con il Napoli per il pagamento dei 25 milioni concordati per il trasferimento. Fabian Ruiz PositanoFabian Ruiz – Napoli: ultime ore da separato in casa Intanto, in ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ilsta per dire addio a. Il centrocampista spagnolo, con il contratto in scadenza nel 2023 e senza accordo per il prolungamento in magli azzurra, sta vivendo giorni molto movimentati in vista del suo futuro. Il PSG ha accelerato per prenderlo subito, anticipando la concorrenza di tutte le altre big che avrebbero voluto prenderlo a parametro zero al termine della stagione. L’accordo totale tra calciatore e club francese già c’è, con un contratto da 6 milioni a stagione: mancano da definire i dettagli con ilper il pagamento dei 25 milioni concordati per il trasferimento.Positano: ultime ore dainIntanto, in ...

