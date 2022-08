Dopo quello di Celestino V, è di Francesco il dono più grande a L’Aquila (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il 28 agosto sarà il Papa ad aprire la Porta Santa di Collemaggio per la Perdonanza n. 728 L’Aquila – Avrebbe mai immaginato Pietro Angelerio, l’umile e tenace monaco benedettino poi eremita sui monti della Majella e del Morrone, eletto al soglio pontificio il 5 luglio 1294, che il primo Giubileo della cristianità da lui concesso in dono all’umanità quel 29 agosto a L’Aquila, dalla Basilica di Santa Maria di Collemaggio dove fu incoronato, che Dopo 728 anni un suo successore, Papa Francesco, avrebbe aperto la Porta Santa per la Perdonanza che egli stesso aveva istituito? L’Aquila, Santa Maria di CollemaggioE avrebbe mai potuto immaginare, egli Celestino V, diventato papa in un tempo tra i più tormentati della storia e con i vertici della Chiesa viziati da lotte ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il 28 agosto sarà il Papa ad aprire la Porta Santa di Collemaggio per la Perdonanza n. 728– Avrebbe mai immaginato Pietro Angelerio, l’umile e tenace monaco benedettino poi eremita sui monti della Majella e del Morrone, eletto al soglio pontificio il 5 luglio 1294, che il primo Giubileo della cristianità da lui concesso inall’umanità quel 29 agosto a, dalla Basilica di Santa Maria di Collemaggio dove fu incoronato, che728 anni un suo successore, Papa, avrebbe aperto la Porta Santa per la Perdonanza che egli stesso aveva istituito?, Santa Maria di CollemaggioE avrebbe mai potuto immaginare, egliV, diventato papa in un tempo tra i più tormentati della storia e con i vertici della Chiesa viziati da lotte ...

