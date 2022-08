Dazn, ecco come ottenere i rimborsi (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dopo i disservizi vissuti dagli utenti durante la prima giornata di campionato, Dazn spiega agli utenti come ottenere un rimborso. Il Garante vuole una procedura semplificata Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dopo i disservizi vissuti dagli utenti durante la prima giornata di campionato,spiega agli utentiun rimborso. Il Garante vuole una procedura semplificata

