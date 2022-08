Bologna, braccio di ferro con la Roma per Shomurodov: le alternative (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tra Roma e Bologna non c’è l’accordo per il passaggio di Shomurodov ai rossoblu, che ora si guardano intorno per le alternative braccio di ferro in corso tra Bologna e Roma per il passaggio di Shomurodov in rossoblu (e conseguente arrivo di Belotti alla corte di Mourinho). Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Bologna propone 10 milioni di diritto di riscatto, od obbligo condizionato, ma la Roma non scende dalla sua valutazione di 14/15 milioni. per questo motivo Sartori sta valutando le alternative: Maximiliano Gomez del Valencia e Strand Larsen del Groningen. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tranon c’è l’accordo per il passaggio diai rossoblu, che ora si guardano intorno per lediin corso traper il passaggio diin rossoblu (e conseguente arrivo di Belotti alla corte di Mourinho). Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ilpropone 10 milioni di diritto di riscatto, od obbligo condizionato, ma lanon scende dalla sua valutazione di 14/15 milioni. per questo motivo Sartori sta valutando le: Maximiliano Gomez del Valencia e Strand Larsen del Groningen. L'articolo proviene da Calcio News 24.

