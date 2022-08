Blefaroplastica | Corona si sottopone all’intervento e attacca Garko | “Ha un anno più di me ma sembra una vecchia rifatta”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Fabrizionon si smentisce mai e con i cerotti sulle palpebre in post intervento diha trovato il tempo di rilasciare un’intervista ere Gabriel. Lo ha fatto fra le pagine di Novella 2000 sottolineando come lui e l’attore siano due manzi di prima scelta ma che lui, al contrario del bel, si mantiene meglio. “Mi vedo antesignano anche in questo. Vado per i cinquant’anni e sembro un ragazzo di trenta. Non ho niente da invidiare ai giovani, né da un punto di vista fisico né estetico né mentale. Giustamente, se hai la testa che funziona, lo spirito che funziona e ricorri alla chirurgia estetica, sei sempre perfetto”., classe 1974, ha poito, classe 1972, sempre in merito alla chirurgia ...