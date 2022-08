Vittoria Persa persa nel Paese delle Meraviglie

Leggi su optimagazine

(Di martedì 16 agosto 2022) Lo confesso, rientro in quella nutrita categoria di persone che fingono di aver letto un libro. Sapete benissimo di cosa parlo, perché con buona probabilità rientrate anche voi nella categoria in questione, il fatto che citiate tra i vostri libri preferiti opere classiche che avete studiato a scuola e di cui, probabilmente, non avete sentito più parlare finché non vi è stato chiesto “chi è il tuo scrittore preferito” gioca a vostro sfavore. O magari siete tra quanti si ritengono, a ragione, lettori forti, quella rarità che sorregge sulle sue spalle l’editoria andando a comprare molti più libri di quanti non riesca a leggere, sono tra questi, e che quindi avete pure una certa credibilità parlando di libri letti, solo che no, Infinite Jest di David Foster Wallace non lo avete neanche iniziato seriamente, sta lì sul vostro comodino ormai da un numero troppo lungo di anni per poter essere ...