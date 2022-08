Violento nubifragio a Foglianise, danni agli allestimenti della festa del grano (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoComincia nel peggiore dei modi il giorno più atteso da tutti gli abitanti di Foglianise. La notte tra il Ferragosto e San Rocco, patrono del paese sannita, ha messo a dura prova gli allestimenti posti in essere proprio per la festa del grano. Gazebo e luminarie, come riporta il profilo social Città di Foglianise, sono stati distrutti da un Violento nubifragio che ha interessato tutto il Sannio. Interessati anche i cartelloni pubblicitari. Pronto l’intervento degli amministratori comunali che, con la decisiva collaborazione della protezione civile stanno ripristinando il tutto, garantendo lo start ufficiale della sfilata dei carri di grano. Foto fonte profilo facebook Città di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoComincia nel peggiore dei modi il giorno più atteso da tutti gli abitanti di. La notte tra il Ferragosto e San Rocco, patrono del paese sannita, ha messo a dura prova gliposti in essere proprio per ladel. Gazebo e luminarie, come riporta il profilo social Città di, sono stati distrutti da unche ha interessato tutto il Sannio. Interessati anche i cartelloni pubblicitari. Pronto l’intervento degli amministratori comunali che, con la decisiva collaborazioneprotezione civile stanno ripristinando il tutto, garantendo lo start ufficialesfilata dei carri di. Foto fonte profilo facebook Città di ...

