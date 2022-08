“Vedo tanta ansia e sofferenza intorno a me”: l’attrice spiazza tutti (Di martedì 16 agosto 2022) “Vedo ansia e sofferenza intorno a me”: l’attrice si è raccontata in un’intervista svelando anche se adesso è felice. l’attrice si è raccontata in un’intervista a TV, Sorrisi e canzoni e ha parlato del personaggio che presto vedremo in onda su canale 5. Con la stagione autunnale avremo modo di seguire le nuove stagioni dei L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 16 agosto 2022) “a me”:si è raccontata in un’intervista svelando anche se adesso è felice.si è raccontata in un’intervista a TV, Sorrisi e canzoni e ha parlato del personaggio che presto vedremo in onda su canale 5. Con la stagione autunnale avremo modo di seguire le nuove stagioni dei L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Il_Giudice_Blu : @iColomboA Io purtroppo vedo tanta gente confusa che non riesce ad interpretare la realtà e che non collega azione… - Mario63187907 : @Paolo_Bargiggia Poi la vedo dura Paolo, soprattutto se entrassero tutti i nomi che sento dire. Ma mi piace sottol… - AndreaIbba16 : Vedo che continua la 'campagna elettorale' su twitter: almeno vi pagassero per fare tanta fatica. - ilrestodite : RT @kudablog: Vedo tanta gente che si preoccupa di chi candiderà o non candiderà un partito che poi comunque non voterà. A me basta che vo… - porcello1969 : @GiuliaGCordaro @emilly18_9 @Ilariasigaudo Vedo solo tanta patata -