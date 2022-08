Siena: è tempo di Palio. Il maltempo fa saltare la “provaccia” (Di martedì 16 agosto 2022) Il giorno del Palio del 16 agosto è arrivato: quello in cui fantini, cavalli e contrade divento un solo corpo.E’ stato segnato dal maltempo come il 13 in cui i barberi sono stati assegnati alle 10 contrade che questa sera alle 19 si contenderanno il drappellone dedicato alla Madonna dell’Assunta per il 2022. Un brutto temporale si è abbattuto su Siena nella notte, risparmiando però le cene propiziatorie della prova generale e i discorsi di priori, capitani e fantini ai propri popoli in attesa. Le squadre del Comune sono al lavoro per sistemare la pista mentre sventola la bandiera verde dalle trifore di Palazzo Pubblico. Quindi provaccia di questa mattina annullata. Quindi la seconda prova di questo Palio dell’Assunta non disputata, come la prima, sempre a causa delle condizioni ... Leggi su velvetmag (Di martedì 16 agosto 2022) Il giorno deldel 16 agosto è arrivato: quello in cui fantini, cavalli e contrade divento un solo corpo.E’ stato segnato dal malcome il 13 in cui i barberi sono stati assegnati alle 10 contrade che questa sera alle 19 si contenderanno il drappellone dedicato alla Madonna dell’Assunta per il 2022. Un bruttorale si è abbattuto sunella notte, risparmiando però le cene propiziatorie della prova generale e i discorsi di priori, capitani e fantini ai propri popoli in attesa. Le squadre del Comune sono al lavoro per sistemare la pista mentre sventola la bandiera verde dalle trifore di Palazzo Pubblico. Quindidi questa mattina annullata. Quindi la seconda prova di questodell’Assunta non disputata, come la prima, sempre a causa delle condizioni ...

