Piero Angela è stato un gigante | ma la strada che ha intrapreso non è ancora conclusa

(Di martedì 16 agosto 2022) Ho avuto il privilegio incontrarein varie occasioni e di esseresuo ospite. Una cosa mi impressionò quando mi recai a Saxa Rubra:passò molto tempo con me, prima della trasmissione, anche se non ero un noto personaggio. Mi colpì la sua umiltà: era un ascoltatore. Non pretendeva di sapere già tutto, anzi: fingeva di non sapere niente. Mettersi nei panni di chi guarda e pretendere che tutto sia comprensibile anche a “analfabeti scientifici” era il suo modo di operare. Questo gli ha valso rispetto e stima sia nel pubblico sia nella comunità scientifica che affidava a lui i propri messaggi. Sonoamico di un suo storico ospite: l’etologo Danilo Mainardi, lui sì un noto personaggio. Avevano dato vita al Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle ...