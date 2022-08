Pd, l’affondo di Matteo Renzi dopo l’esclusione di Luca Lotti: «Scelte di Letta guidate dal rancore» (Di martedì 16 agosto 2022) Anche Matteo Renzi si inserisce nel dibattito sulle liste di candidati del Pd alle prossime elezioni politiche. Se da un lato il segretario Enrico Letta dice di non aver imposto «persone mie» e che avrebbe voluto «ricandidare tutti i parlamentari uscenti», le Scelte finali hanno suscitato polemiche accese, dentro e fuori il partito. Molto duro il leader di Italia Viva, secondo il quale la guida di Letta (che, tra l’altro, non ha mai voluto trattare un’alleanza elettorale con l’ex segretario) parrebbe «caratterizzata più dal rancore personale che dalla volontà di vincere». Nella sua E-news Renzi commenta la volontà di escludere i cosiddetti Renziani: primo fra tutti Luca Lotti, che l’ha accompagnato nell’avventura nel ... Leggi su open.online (Di martedì 16 agosto 2022) Anchesi inserisce nel dibattito sulle liste di candidati del Pd alle prossime elezioni politiche. Se da un lato il segretario Enricodice di non aver imposto «persone mie» e che avrebbe voluto «ricandidare tutti i parlamentari uscenti», lefinali hanno suscitato polemiche accese, dentro e fuori il partito. Molto duro il leader di Italia Viva, secondo il quale la guida di(che, tra l’altro, non ha mai voluto trattare un’alleanza elettorale con l’ex segretario) parrebbe «caratterizzata più dalpersonale che dalla volontà di vincere». Nella sua E-newscommenta la volontà di escludere i cosiddettiani: primo fra tutti, che l’ha accompagnato nell’avventura nel ...

EffeBoccia : #Pd, l’affondo di Matteo #Renzi dopo l’esclusione di Luca #Lotti: «Scelte di Letta guidate dal rancore» Anche altr… - SabryStefano : RT @Libero_official: #MatteoRenzi e #CarloCalenda sono due ex Pd. Nessuno lo dimentichi: l'affondo di Renato Farina - CarloScalmana : RT @Libero_official: #MatteoRenzi e #CarloCalenda sono due ex Pd. Nessuno lo dimentichi: l'affondo di Renato Farina - GabriellaPremo1 : RT @Libero_official: #MatteoRenzi e #CarloCalenda sono due ex Pd. Nessuno lo dimentichi: l'affondo di Renato Farina - ANTO_MARTINI : RT @Libero_official: #MatteoRenzi e #CarloCalenda sono due ex Pd. Nessuno lo dimentichi: l'affondo di Renato Farina -