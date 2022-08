Paura per Renato Pozzetto colto da malore: è ricoverato in ospedale da Ferragosto (Di martedì 16 agosto 2022) Apprensione per Renato Pozzetto, ricoverato per un malore all’ospedale di Circolo di Varese da Ferragosto. L’attore non si è sentito bene nei giorni scorsi e ha trascorso la festività in ospedale, dove però non sarebbe in pericolo. Le testate locali riferiscono che Renato Pozzetto si sta sottoponendo ad alcuni esami di routine per verificare il suo stato di salute. Non si tratterebbe di nulla di grave, tanto che potrebbe essere dimesso nelle prossime ore. Ne hanno dato notizia alcuni media locali, tra cui il quotidiano “La Prealpina”. Pozzetto sarebbe tutt’ora ricoverato nel reparto di medicina generale del nosocomio anche se le sue condizioni “sarebbero in miglioramento”. malore per ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 agosto 2022) Apprensione perper unall’di Circolo di Varese da. L’attore non si è sentito bene nei giorni scorsi e ha trascorso la festività in, dove però non sarebbe in pericolo. Le testate locali riferiscono chesi sta sottoponendo ad alcuni esami di routine per verificare il suo stato di salute. Non si tratterebbe di nulla di grave, tanto che potrebbe essere dimesso nelle prossime ore. Ne hanno dato notizia alcuni media locali, tra cui il quotidiano “La Prealpina”.sarebbe tutt’oranel reparto di medicina generale del nosocomio anche se le sue condizioni “sarebbero in miglioramento”.per ...

