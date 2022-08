Paolo Bonolis: spunta una FOTO del passato, “Non sembra lui..” (Di martedì 16 agosto 2022) Paolo Bonolis è uno dei migliori presentatori della televisione italiana e tra i tre conduttori più pagati. La sua carriera comincia molto tempo fa, ma lo ricordate ai suoi esordi? Paolo Bonolis è molto cambiato, tanto da non sembrare lui. Le origini del cognome Bonolis hanno radici rumene infatti il cognome originario era Bonoli, la 's' arriva quando la famiglia decide di trasferirsi in Sardegna. Nello specifico Paolo Bonolis è figlio di Silvio e Luciana, rispettivamente milanese e salernitana. Quando era poco più di un adolescente il conduttore aveva problemi di balbuzie che sono andati via quando aveva 12 anni. La sua carriera sul piccolo schermo per puro caso nel 1980 in Rai con un programma per bambini dal titolo ... Leggi su howtodofor (Di martedì 16 agosto 2022)è uno dei migliori presentatori della televisione italiana e tra i tre conduttori più pagati. La sua carriera comincia molto tempo fa, ma lo ricordate ai suoi esordi?è molto cambiato, tanto da nonre lui. Le origini del cognomehanno radici rumene infatti il cognome originario era Bonoli, la 's' arriva quando la famiglia decide di trasferirsi in Sardegna. Nello specificoè figlio di Silvio e Luciana, rispettivamente milanese e salernitana. Quando era poco più di un adolescente il conduttore aveva problemi di balbuzie che sono andati via quando aveva 12 anni. La sua carriera sul piccolo schermo per puro caso nel 1980 in Rai con un programma per bambini dal titolo ...

MCriscitiello : Davide Bonolis, figlio di Paolo e @SBruganelli attaccante 2003, alla @TriestinaCalcio Se ne parla molto bene. Calci… - Milannews24_com : Paolo #Bonolis ammette: «Il #Milan di #Pioli mi fa paura» - junews24com : Paolo Bonolis ammette: «La Juventus può far paura all'Inter» - - giornali_it : Paolo Bonolis pronto per Ciao Darwin 9: le anticipazioni #16agosto #QuotidianiOnline #Notizieit #Attualita - theyhatemarti : vi giuro paolo bonolis me fa piscia sotto -