Ndombele-Napoli | ci siamo | affare ai dettagli

DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | In arrivo #Ndombele: le cifre e i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Il @sscnapoli è in continuo contatto con il @SpursOfficial e gli agenti di #Ndombele per s… - AlfredoPedulla : Agenda post-Ferragosto: #Fabian-#PSG, #Paredes-#Juve, #Rabiot-#United (il triangolo sì), #Depay-#Juve, Raspadori-… - napolipiucom : Di Marzio: 'Ndombele al Napoli accordo blindato. Fabian al Psg' #calciomercatonapoli #napoli #ndombele… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Malfitano: 'Napoli? Con Raspadori, Ndombele e Navas sarebbe un mercato da 9' -

Il, il Tottenham e gli agenti distanno lavorando per limare gli ultimi dettagli per poi confermare l'accordo trovato ieri Il, il Tottenham e gli agenti distanno ...Sappiamo, inoltre, che solo l'addio dello spagnolo aprirebbe le porte di. Il tempo per trovare la soluzione giusta c'è ancora ma vi è chiaro come il no di Rabiot crei problemi ...ForzAzzurri.net - A breve verranno fissate anche le visite mediche per Ndombele La trattativa tra il Napoli e il Tottenham per Tanguy Ndombele è in dirittura d'arrivo. La ...Il Napoli è a un passo da Tanguy Ndombele del Tottenham secondo Gianluca Di Marzio. Prestito con diritto di riscatto.