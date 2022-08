Ferragosto di sangue a Pisa: alla stazione due accoltellamenti tra immigrati (Di martedì 16 agosto 2022) Pisa, 16 ago — Ferragosto di sangue a Pisa, dove in piazza stazione si sono registrati due accoltellamenti tra stranieri, che fa salire il numero a quattro nell’arco di pochi giorni: qui, un uomo verosimilmente dell’est, ha accoltellato all’addome un tunisino, fuggendo subito dopo verso via Crispi. Allertate le forze dell’ordine, sono sopraggiunto in pochissimo tempo pattuglie sia dei Carabinieri che della polizia municipale. Lo riferisce Pisa Today. Due accoltellamenti a Pisa, 4 nel giro di pochi giorni Sono stati visionati i sistemi di videosorveglianza e si è potuto così identificare l’aggressore, il quale al momento è ancora ricercato. Cercando di ricostruire la dinamica e soprattutto il movente del folle gesto, le forze ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 16 agosto 2022), 16 ago —di, dove in piazzasi sono registrati duetra stranieri, che fa salire il numero a quattro nell’arco di pochi giorni: qui, un uomo verosimilmente dell’est, ha accoltellato all’addome un tunisino, fuggendo subito dopo verso via Crispi. Allertate le forze dell’ordine, sono sopraggiunto in pochissimo tempo pattuglie sia dei Carabinieri che della polizia municipale. Lo riferisceToday. Due, 4 nel giro di pochi giorni Sono stati visionati i sistemi di videosorveglianza e si è potuto così identificare l’aggressore, il quale al momento è ancora ricercato. Cercando di ricostruire la dinamica e soprattutto il movente del folle gesto, le forze ...

