Comica di “Zelig” uccisa da una malattia fulminante | aveva 48 anni

repubblica : E' morta Anna Rita Luceri: a 48 anni una malattia fulminante ha ucciso la comica che aveva raccontato il Salento a… - zazoomblog : Morta Anna Rita Luceri la comica di Zelig aveva 48 anni: la malattia fulminante - #Morta #Luceri #comica #Zelig… - simcha90 : RT @PensieroNo: Morte improvvisa per l’ attrice e comica di Zelig e Colorado Anna Rita Luceri, aveva 48 anni - 71_cristiana : Poveretta ?? E' morta Anna Rita Luceri: a 48 anni una malattia fulminante ha ucciso la comica che aveva raccontato… - CorriereCitta : Morta Anna Rita Luceri, la comica di Zelig aveva 48 anni: la malattia fulminante -

Una triste notizia è venuta alla luce questa settimana, quando il mondo dello spettacolo e dell'arte italiana ha appreso della morte di Anna Rita Luceri del trio salentino Ciciri e Tria. La cantante e ...Aveva portato allegria e spensieratezza in tutta Italia dal palco di, sia pure con un gruppo molto "glocal" come le Ciciri e Tria. Anna Rita Luceri, 48 anni, è morta durante la scorsa notte a causa del decorso di una malattia fulminante, scoperta poco meno di due ...Anna Rita Luceri del trio Ciciri e Tria è scomparsa a 48 anni a causa di una malattia fulminante. La comica Anna Rita Luceri si è spenta a 48 anni a causa di una malattia improvvisa e fulminante. Avev ...L'attrice, 48 anni, se n'è andata a causa di un male incurabile, diagnosticato solo pochi giorni fa Se n'è andata all'improvviso, a causa di un male incurabile diagnosticato solo pochi giorni fa, la c ...