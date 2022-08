Come tracciare i rifiuti di plastica alla deriva nell’oceano (Di martedì 16 agosto 2022) Ogni 60 secondi, l’equivalente di un camion carica di plastica entra finisce nell’oceano, inquinandolo. Un vero e proprio oceano di spazzatura che galleggia in tutti i mari della terra. Cannucce e bottiglie di plastica, involucri alimentari, l’acqua oceanica è la discarica in più rapida crescita del pianeta, con la plastica che rappresenta una minaccia sempre più grande per la salute degli esseri umani e degli animali. L’Agenzia spaziale europea sta investendo in diversi progetti per tracciare la plastica negli oceani e aiutare i paesi a ridurre i rifiuti marini. Una grande discarica galleggiante I satelliti tracciano gli oggetti dallo spazio, e i dati mostrano chiaramente la presenza di grandi quantità di plastica nell’oceano. Le ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 agosto 2022) Ogni 60 secondi, l’equivalente di un camion carica dientra finisce, inquinandolo. Un vero e proprio oceano di spazzatura che galleggia in tutti i mari della terra. Cannucce e bottiglie di, involucri alimentari, l’acqua oceanica è la discarica in più rapida crescita del pianeta, con lache rappresenta una minaccia sempre più grande per la salute degli esseri umani e degli animali. L’Agenzia spaziale europea sta investendo in diversi progetti perlanegli oceani e aiutare i paesi a ridurre imarini. Una grande discarica galleggiante I satelliti tracciano gli oggetti dallo spazio, e i dati mostrano chiaramente la presenza di grandi quantità di. Le ...

