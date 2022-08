Champions League - Tutte le gare dei play-off di andata (Di martedì 16 agosto 2022) Da questa sera si giocheranno le gare di andata dei playoff di Champions League , di seguito tutto il programma : Martedi 16 Agosto Bodo/Glimt - Dinamo Zagabria ore 21 Diretta Sky Sport Football - NOW Tv - Mediaset infinity + Copenhagen - Trabzonspor ore 21 Diretta Sky Sport - Mediaset infinity + - NOW Tv Rabgera - Psv ore 21 Diretta Sky Sport - Mediaset infinity + - NOW Tv - Italia 1 Mercoledi 17 Agosto Qarabag - Plzen ore 18:45 Diretta Sky Sport - Mediaset infinity + - NOW Tv Maccabi Haifa - Stella Rossa ore 21 Diretta Sky Sport - Mediaset infinity + - NOW Tv Dynamo Kiev - Benfica ore 21 Diretta Amazon Prime Video Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 16 agosto 2022) Da questa sera si giocheranno ledideioff di, di seguito tutto il programma : Martedi 16 Agosto Bodo/Glimt - Dinamo Zagabria ore 21 Diretta Sky Sport Football - NOW Tv - Mediaset infinity + Copenhagen - Trabzonspor ore 21 Diretta Sky Sport - Mediaset infinity + - NOW Tv Rabgera - Psv ore 21 Diretta Sky Sport - Mediaset infinity + - NOW Tv - Italia 1 Mercoledi 17 Agosto Qarabag - Plzen ore 18:45 Diretta Sky Sport - Mediaset infinity + - NOW Tv Maccabi Haifa - Stella Rossa ore 21 Diretta Sky Sport - Mediaset infinity + - NOW Tv Dynamo Kiev - Benfica ore 21 Diretta Amazon Prime Video

