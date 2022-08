Caos totale e colpo di scena: Torino, il gesto lascia tutti senza parole (Di martedì 16 agosto 2022) In tempi di calciomercato le situazioni che si verificano sono le più disparate, lo sa bene il Torino ma l’ultimo gesto ha davvero spiazzato tutti. Con un messaggio in settimana il centrocampista Lukic aveva “avvisato” mister Juric che non avrebbe preso parte agli impegni di squadra del Torino. Infatti, il serbo ha poi dissertato l’allenamento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 16 agosto 2022) In tempi di calciomercato le situazioni che si verificano sono le più disparate, lo sa bene ilma l’ultimoha davvero spiazzato. Con un messaggio in settimana il centrocampista Lukic aveva “avvisato” mister Juric che non avrebbe preso parte agli impegni di squadra del. Infatti, il serbo ha poi dissertato l’allenamento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

memethegoat : Sto provando una macumba per far saltare dazn, voglio il caos totale - MatteoDoria99 : @Nicola89144151 Stanno andando in totale confusione: ci sarebbe la diretta della finale dello speed e stanno mandan… - SINGULARIT4Y : sarà il caos più totale ma avrà senso - fabiffi : @DanMr72 Anche io ho una connessione buona e la scorsa stagione non ho avuto problemi. Con la stessa connessione, i… - Robdelirob : RT @11Giuliano: Nell'aprile 2021 per la sanità Italiana è stato il caos totale e ricorderete,che il ministero della sanità ha fatto toglier… -