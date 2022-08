codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Sport e demenza: l'allarme britannico. Nel calcio sotto accusa i colpi di testa - Gazzetta_it : Sport e demenza: l'allarme britannico. Nel calcio sotto accusa i colpi di testa - bg_tebe : @ProfMBassetti Gente sospesa dal lavoro e bambini che non possono fare sport per un virus che si cura con aspirina… w la demenza!!! -

Il racconto struggente delle proprie emozioni, dopo una diagnosi diricevuta a 41 anni, ha riacceso un dibattito che in Gran Bretagna va avanti da anni. A riceverla è stato Ryan Jones, ex capitano della nazionale gallese di rugby. "Sento che il mio mondo sta ...Esercizi per allenare la parte superiore del corpo Allenarsi in casa, alcune idee per lo... migliora l'umore e previenee depressione Ricordiamo di leggere attentamente le avvertenze ...Uno studio ha evidenziato come alcune attività (casalinghe e non) aiutino a scongiurare il pericolo di demenza. Ecco i risultati ...Dallo scorso dicembre Lando Buzzanca è ricoverato in una Rsa e non ce la fa più. Attraverso il suo medico di fiducia, Fulvio Tomaselli, ha lanciato un disperato appello: "Ho perso 30 chili. Sono solo ...