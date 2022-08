Scuola dell’infanzia, 268 mln per rinnovare la didattica: pubblicate le graduatorie (Di lunedì 15 agosto 2022) Sono state pubblicate le graduatorie delle 3.571 scuole dell’infanzia statali beneficiarie dei 267,8 mln di fondi stanziati dall’Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell’infanzia”. IL bando – spiega una nota del ministero dell’Istruzione – prevede “un finanziamento massimo di 75mila euro per ciascuna Scuola ed è destinato agli istituti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. L’Avviso, pubblicato nello scorso mese di maggio, è finanziato con risorse Pon e React Eu, in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)”. L’obiettivo è “innovare la didattica anche nella ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 agosto 2022) Sono stateledelle 3.571 scuolestatali beneficiarie dei 267,8 mln di fondi stanziati dall’Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la”. IL bando – spiega una nota del ministero dell’Istruzione – prevede “un finanziamento massimo di 75mila euro per ciascunaed è destinato agli istituti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. L’Avviso, pubblicato nello scorso mese di maggio, è finanziato con risorse Pon e React Eu, in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)”. L’obiettivo è “innovare laanche nella ...

