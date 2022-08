Prelemi riuniti in Sardegna: Pierpaolo in versione dj per una serata speciale (VIDEO) (Di lunedì 15 agosto 2022) Prelemi, Giulia e Pierpaolo riuniti in Sardegna: l’ex gieffino in versione dj scalda la serata di Ferragosto Prelemi, Pierpaolo Pretelli nelle ultime ore ha raggiunto la sua amata Giulia Salemi nuovamente in Sardegna. L’ex gieffino negli ultimi giorni è stato in giro per l’Italia in versione dj per movimentare diverse serate. L’ex gieffino ha preso parte come ospite d’eccezione in diverse note discoteche da nord a sud. Quest’anno Giulia e Pierpaolo stanno vivendo un periodo magico tra amore e lavoro, i due ex gieffini non si sono mai più fermati dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. Pierpaolo e Giulia si sono conosciuti durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip e da ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 15 agosto 2022), Giulia ein: l’ex gieffino indj scalda ladi FerragostoPretelli nelle ultime ore ha raggiunto la sua amata Giulia Salemi nuovamente in. L’ex gieffino negli ultimi giorni è stato in giro per l’Italia indj per movimentare diverse serate. L’ex gieffino ha preso parte come ospite d’eccezione in diverse note discoteche da nord a sud. Quest’anno Giulia estanno vivendo un periodo magico tra amore e lavoro, i due ex gieffini non si sono mai più fermati dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip.e Giulia si sono conosciuti durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip e da ...

