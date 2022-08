Pedullà | “Raspadori-Napoli | è solo questione di tempo”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 15 agosto 2022) CALCIOMERCATO. Ilparte col botto ma l’entusiasmo non finisce qui. Il calciomercato potrebbe portare un nuovo acquisto nelle prossime ore, come annuncia Alfredosul suo sito ufficiale: “E’diperper”. Il giornalista di Sportitalia entra nel dettaglio: “Alessio Dionisi non si affiderà a Giacomocon la Juventus. Infatti, il numero 18 del Sassuolo si siederà in panchina nella sfida tra Juventus e Sassuolo all’Allianz Stadium. Come vi avevamo anticipato, malgrado i depistaggi, la trattativa per il trasferimento dialripartirà domani con possibilità sempre più alte di ...