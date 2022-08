Mondiali 2022 | Trezeguet spiazza la Francia | “Mi dispiace ma tiferò Argentina”

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 agosto 2022) Parole abbastanzanti quelle dell’ex Juventus di Davidche, intervistato da Bolavip, ha fatto una previsione in vista del Mondiale in Qatar. Il francese, ha infatti detto che per questa competizione, tiferà. Ecco le sue parole: “È evidente che laè la candidata numero 1 per vincere il prossimo Mondiale. È una nazione che viene da molto tempo con un lavoro importante. Ho il desiderio di vedere l’vincere il Mondiale il prossimo dicembre”. Lo que significa jugar un Mundial, by David. ? .#HablanLosProtagonistas en #CaminoAQatar. pic.twitter.com/EmICQgJUCA — Bolavip (@bolavipcom) August 12,SportFace.