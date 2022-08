Juventus, Nico Schira: “I Bianconeri non mollano Arnautovic, su Depay…” (Di lunedì 15 agosto 2022) Juventus Arnautovic- Dopo tanta attesa è finalmente arrivato il giorno del debutto in Serie A della Juventus. La prima gara dei Bianconeri è in programma stasera alle 20:45 contro il Sassuolo, all’Allianz Stadium. I Bianconeri sono molti attivi sul mercato in entrata, vogliono confermarsi protagonisti indiscussi di questa finestra estivi. Risolto il problema esterno, con l’arrivo di Filip Kostic dall’Eintraicht ora Allegri vuole il vice-Vlahovic. Sono stati sondati tanti nomi, defilato il profilo troppo oneroso di Morata, ora si punta ad altri 2 obbiettivi. Uno a sorpresa può sbloccarsi, ad una condizione. La Juventus, infatti è ancora interessata a Marko Arnautovic. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, in ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 15 agosto 2022)- Dopo tanta attesa è finalmente arrivato il giorno del debutto in Serie A della. La prima gara deiè in programma stasera alle 20:45 contro il Sassuolo, all’Allianz Stadium. Isono molti attivi sul mercato in entrata, vogliono confermarsi protagonisti indiscussi di questa finestra estivi. Risolto il problema esterno, con l’arrivo di Filip Kostic dall’Eintraicht ora Allegri vuole il vice-Vlahovic. Sono stati sondati tanti nomi, defilato il profilo troppo oneroso di Morata, ora si punta ad altri 2 obbiettivi. Uno a sorpresa può sbloccarsi, ad una condizione. La, infatti è ancora interessata a Marko. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercatolò, in ...

