Juve, sorpasso alla concorrenza per Mancini: le ultime (Di lunedì 15 agosto 2022) La Juventus lavora anche in prospettiva e avrebbe superato la concorrenza per Tommaso Mancini del Vicenza La Juventus lavora anche in prospettiva e avrebbe superato la concorrenza per Tommaso Mancini del Vicenza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri si sarebbero messi in una posizione di vantaggio anche se manca l'accordo con i biancorossi. Il classe 2004 sembrava a un passo dal Milan con un accordo da 2-3 milioni, ma la Juve ora ha messo il piede sull'acceleratore. Tra le altre squadre interessate anche Borussia Dortmund e Villareal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

