Ilary Blasi torna sui banchi di scuola e qualcuno la consola?

(Di lunedì 15 agosto 2022)è noto che sia una donna forte e combattiva e anche nella sua vita personale non si smentisce, infatti pare che la conduttrice abbia deciso di occupare il tempo libero del prossimo autunno con lo studio, riprendendo in mano il progetto della laurea in Scienze della comunicazione. Una decisione che fa capire quantoabbia deciso di prendersi cura di se stessa e del suo futuro, nonostante il brutto momento causato dalla separazione dal marito Francesco Totti. Gemma Galgani cede il posto a Uomini e donne ad una sua parente? Alcuni rumors degli ultimi giorni fanno dubitare che la dama torinese confermi la sua presenza nel dating showsi stravolge e cambia vita La ...

Corriere : «Dopo la rottura con Totti, Ilary torna all’università che aveva lasciato per la famiglia» - vitalozzo2012 : RT @Beaoh11: Ilary Blasi, una bellezza acqua e sapone - infoitcultura : Ilary Blasi torna al paesino dei nonni nella Marche, l’addio a Totti non le toglie il sorriso - TerrierBullFN : RT @Beaoh11: Ilary Blasi, una bellezza acqua e sapone - infoitcultura : Ilary Blasi, chi è Cristiano Iovino: il sexy personal trainer che «le ha fatto perdere la testa» -

Ne sa qualcosa Jane Alexander, che è stata una delle inquiline del GF Vip 3 (l'ultima edizione timonata da). Fu chiacchieratissima in quanto si lasciò stregare da Elia Fongaro, lasciando ...La conduttrice dopo l'Africa, Sabaudia e le Dolomiti, si rilassa in famiglia a Frontone Qui vivono i suoi nonni e in questi giorni c'è anche sua sorella Melorycontinua il suo forsennato tour estivo. Dopo aver fatto un safari in Africa con i figli, aver trascorso qualche giorno nella villa di Sabaudia ed aver preso un po' di fresco a Cortina , ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Emergono nuovi dettagli sui possibili motivi dietro la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che ha messo fine ad un lungo matrimonio dal quale sono nati tre figli. Nelle ultime ore il nome d ...