Frasi sull’invecchiare divertenti | per prenderla “con filosofia”

Leggi su dilei

(Di lunedì 15 agosto 2022) Con il passare degli anni, arrivano le rughe, il corpo non risponde più agli stimoli e non è più resistente come un tempo, si dice si diventi più maturi e si tenda a perdere la spensieratezza dell’età giovanile, ma non tutti vivono la vecchiaia nello stesso modo. C’è chi resta giovane nell’animo e chi, invece, tende a buttarsi giù e pensare di non aver più modo di fare alcune cose o esperienze. Tutto dipende dal punto di vista che si sceglie di avere. Se si prova a guardare il bicchiere mezzo pieno, si scoprirà che l’età che avanza regala esperienza, conoscenze, ricordi e non preclude a nulla che non si abbia la volontà di voler fare o provare per la prima volta. Gli anziani sono considerati “i saggi”, questo non significa che non possano essere vitali. Certo, la pelle perderà un po’ di tono, magari anche l’udito farà qualche scherzo, ma volgendo il ...