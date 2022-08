Femminicidi, sono 125 le donne uccise in un anno (Di lunedì 15 agosto 2022) Tra il primo agosto 2021 ed il 31 luglio 2022, in un anno, sono 125 le donne uccise. Un dato preoccupante che evidenzia un aumento dei Femminicidi rispetto ai 12 mesi precedenti, quando erano state 108 le vittime. In mediasi tratta di una donna morta ogni 3 giorni. E’ quanto emerge dal dossier annuale del Viminale. Femminicidi, la situazione negli ultimi 12 mesi Dei 125 Femminicidi registrati nell’ultimo anno, 108 sono stati compiuti in ambito familiare o affettivo, nel dettaglio 68 da un partner o ex. Nel 39,2% dei casi, le vittime di omicidio volontario sono donne. Un aumento anche in questo caso: si parla di 319 omicidi contro i 276 dell’anno precedente. Stando ai dati del dossier, ... Leggi su chihaucciso (Di lunedì 15 agosto 2022) Tra il primo agosto 2021 ed il 31 luglio 2022, in un125 le. Un dato preoccupante che evidenzia un aumento deirispetto ai 12 mesi precedenti, quando erano state 108 le vittime. In mediasi tratta di una donna morta ogni 3 giorni. E’ quanto emerge dal dossier annuale del Viminale., la situazione negli ultimi 12 mesi Dei 125registrati nell’ultimo, 108stati compiuti in ambito familiare o affettivo, nel dettaglio 68 da un partner o ex. Nel 39,2% dei casi, le vittime di omicidio volontario. Un aumento anche in questo caso: si parla di 319 omicidi contro i 276 dell’precedente. Stando ai dati del dossier, ...

